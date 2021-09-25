遠東SOGO忠孝館昨（24日）接獲台北市政府衛生局通知，有確診者足跡到訪，昨晚打烊後立即清消，並配合台北市政府防疫指導，8樓今停業靜置一天，其他樓層則正常營業。同時，SOGO 也要求忠孝館全體百貨專櫃人員做自主健康監測。

SOGO以配合政府防疫及保障消費者、員工安全為重，主動積極配合政府相關防疫措施從無間斷，包括賣場環境及硬體方面每周一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機；百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全；也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔。館內美食街及餐廳除加強清潔消毒外; 並設置隔版或梅花座，確保用餐安全。

針對百貨專櫃人員及消費者，SOGO從今年年初均要求員工加強自主健康管理。並要求百貨專櫃人員、入店消費者均需戴口罩並測量體溫，凡體溫超過 37度不可入店。SOGO積極配合中央流行疫情指揮中心，落實環境消毒及人員健康安全事宜，確保賣場及人員安全無虞。