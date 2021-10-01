現在求職的管道眾多，一名網友在臉書徵才資訊上看到一個有趣的職缺，上面寫著徵司機載空姐上下班，月薪最高達8萬，引起網友熱議，不少老司機看了竊笑說，確定不是制服店的空姐？現在空姐都有公司安排的接駁車可搭，這個聽起來感覺不太對，小心別被騙了。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，在臉書看到一個誠徵司機的職缺，每月薪資4至8萬元，應徵條件為年滿18歲、有汽車駕照和良民證，工作內容則是「接送空姐上下班」，且上班時間自由安排，公司也會提供五年內新車。

誠徵司機的貼文中還寫著，每天在辦公室面對電腦懷疑人生嗎？還在每天風吹日曬雨淋的環境工作嗎？只要有一張駕照和良民證，每天載著客人到處玩就有錢賺，名額有限，公司僅提供10台車，慢了就沒有了，感興趣的人快申請。

讓原PO看了都忍不住驚呼「還有這種事？找工作的人快去應徵」，並開玩笑說，如果空姐很正的話就免費載。引發網友討論，「空姐應該很難有醜的」、「上班時間自由安排？應該是24小時隨時待命吧 」、「感覺車上都香香的」、「

不過，也有網友表示，現在空姐上班應該有公司派的接駁車可搭，因此不少老司機懷疑「此空姐非彼空姐」，小心被騙了。「這應該還會載公主」、「要問清楚是不是制服店的空姐」、「結果與想像的空姐不一樣」、「確定是空姐？不要到時候被抓才發現自己是馬伕」、「空姐外送茶？」