「護國神山」台積電是許多求職者極力想進的公司，不過，一名網友透露，從小一塊長大的表哥進去後，整個性情大變，講話變得咄咄逼人，還開始看不起其他行業，然後常常炫耀自己的薪資有多高，種種的轉變讓他看了非常辛酸，引起網友熱議。

一名男網友在Dcard上發文表示，從小一起長大的表哥進台積電工作後，講話變得咄咄逼人，不但會挑人語病，字裡行間也透露出覺得其他行業很低端的看法，甚至動不動就拿自己的薪資出來說嘴，雖然這些的確是他的本事，但看在他眼裡著實很辛酸。

男網友指出，他認為各行各業都是一樣的，並無貴賤之分。他也相信能進台積電工作的人，肯定都是佼佼者。不過，他也很好奇有沒有人跟他遇過類似的例子？發現身邊的人進台積電工作後「人格扭曲」。

男網友也強調，他個人並不是在相同的領域工作，發這篇文也沒有別的意思，就是抱持著好奇的心態，單純想聽看看大家的意見而已。

貼文引起網友討論，「有欸！我同學的哥哥就是，只能說有點可悲，人格被社會價值觀嚴重扭曲，這樣的個性只會使他越來越孤單，沒人想理他」、「朋友交往一個台積電工程師，進去前人還很正常，進去後整個人價值觀扭曲到朋友果斷分手，至此以後他說他都不想碰台積的男的，覺得他們價值觀都怪怪的」。

也有網友認為這是個人問題，朋友也在台積電工作，但並不會像原PO的表哥那樣，只會每天抱怨很忙，然後羨慕可準時下班的人。另有網友說，以前在台積電裡面看到的人很兩極，有部分的人以公司名稱為榮，就很像原PO口中會狗眼看人低的類型，另一派則是覺得快撐不住，常喊著要離開的，這類人通常比較像正常人，也比較好相處。