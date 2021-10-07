台股今(7日)開高走高，台積電、聯電、聯發科，以及貨櫃三雄帶頭衝高，長榮、陽明盤中都重新站回百元價位，電子、傳產、金融集體反彈，指數重返16700點，終場加權指數收在16713.86點，大漲320.7點，漲幅1.96%，成交值2936億元。

受到美股收紅激勵，日韓港股市走升，台股以16465.57點開出，電傳金各類股同步走高，指數一度攀升至16731.58點，狂漲338點，收復16700點，也站上5日均線。

台積電開盤以575元、上漲4元開出，股價一度上漲11元，來到582元，漲幅近2%，最後收在580元，漲幅1.58%；聯電收在62.5元，漲幅62.5元，漲幅4.34%，聯發科也有4.59%的漲幅，收在911元。

貨櫃三雄也強力反彈，長榮重新站回百元價位，收在102.5元，漲幅4.81%，陽明盤中也短暫收復百元，終場收在98.5元，漲幅6.49%，萬海則收在173.5元，漲幅6.19%，散裝航運族群走勢更強勁，裕民、中航、台航都收在漲停，整體運輸類股指數上漲4.94%。