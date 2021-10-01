許多大學畢業生碰上疫情，導致找工作不易，一名網友透露自己畢業3個月都沒找到工作，在家待業的壓力很大，因此想去應徵保全邊做邊找，家人聽到卻狂阻止，還說大學畢業去當保全也太沒出息了，讓他相當不解，引發網友討論，不少人認為職業不分貴賤，當保全的薪水很不錯，做2年就有機會月薪5萬，屌打一堆產業。

一名男網友在Dcard上發文表示，畢業後找工作至今已3個月，但都沒有找到合適的工作，一直在家待業壓力也很大，讓他忍不住想去應徵保全，想說這樣邊做邊找比較好。沒想到家人卻寧願他在家待業找工作，也不希望他去應徵保全，因為他們認為原PO辛苦讀到大學畢業還去做保全，真的很沒出息。

對此，男網友無法理解，難道大學畢業後去當保全真的很沒出息，在他眼裡這也是一份好工作，而且要負很多責任，也蠻有挑戰性的。不少網友看完貼文表示，職業不分貴賤，不偷不搶又沒賴在家裡啃老，其實就很棒了，建議原PO勇敢選擇自己喜歡的工作試試看，不需要受到他人說法的影響。

另有網友透露，其實真的不要小看保全工作，薪水的部分其實還蠻優渥的。「保全業薪水有開過5萬的，屌打一堆職業」、「5萬以上的薪資是給那些豪宅保全的，但人家通常都會要求退役軍人或考體能，而且還有年齡限制，只能做幾年」、「當保全很棒啊！男友是高級住宅區的保全，起初月薪4萬元，聽說做1、2年就可升職，然後月薪大概就有5萬左右，直接屌打一堆職業」。

不過，也有網友點出現實面的考量，職業的確無貴賤之分，他也相信保全的薪資不錯，但每天12小時輪班、風吹日曬雨淋，原PO真想做這行一輩子？當保全說實話無法累積任何東西，除非趁著休假去進修，否則雖然入行薪水高，但10幾年後的日子怎麼辦，都要好好想一想。