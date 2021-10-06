今年45歲、獨力撫養2個小孩的單親媽媽陳惠燕，因求職不順，參加勞動部委外的網路行銷設計課程，讓她從原本的門外漢變成處理美編行銷的好手，並順利進入台灣護家協會擔任設計人員。她也鼓勵想重回職場的朋友，試著脫離舒適圈，不要自我設限，有機會就把握，總會有想像不到的結果。

陳惠燕大學畢業後長年旅居委內瑞拉，前年因委國動盪，帶著2個孩子回台定居，為了養家，陳惠燕陸續投了十幾封履歷找工作，但都沒有消息，後來偶然看到勞動部雲嘉南分署委外單位開辦「網路行銷素材設計課程」，心想網路行銷是現今趨勢，就毅然報名從頭學起。

台灣護家協會執行長林志忠說，陳惠燕工作表現相當優異，加上她大學有社工背景，長年待在國外，有國際觀，近日也將她調整職務，負責行銷企劃、社群媒體經營維護、協會刊物撰稿等工作，未來會培訓她成為協會幹部，讓她發揮更大價值，幫助更多人。

「不試怎知沒機會？」陳惠燕說，感謝勞動部2個多月的密集課程，課程學習由淺入深，讓她認識了網路行銷、品牌形象建立、商業攝影、修圖及影片剪輯等專業，契合現今工作所需技能。

「以前學什麼沒關係，都可透過職訓學第二專長」，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，分署每年與轄區近40家委外單位合作開辦上百門職前訓練課程，學員就業率普遍超過8成以上，學費部分勞動部負擔8成至全額補助，呼籲民眾可利用政府資源學習市場上較缺工或較不易取代的職類技術，提升職場競爭力。