國內體育再有企業投入支持！輔大體育系藤球選手接受八方雲集、亞適國際贊助，雙方7日在輔仁大學積健樓舉行簽約儀式，象徵台灣藤球進入新里程碑。

東京奧運舉重金牌郭婞淳、桌球混雙鄭怡靜／林昀儒及拳擊銅牌黃筱雯都是輔大學生，學校發展體育運動不遺餘力，在UBA大專籃球聯賽也有不錯表現，為了發展台灣藤球運動，於新學年招收優秀藤球選手入校，與一向重視國內體育推展的八方雲集、亞適國際等企業不謀而合，大家為此進行贊助選手的初步合作，期許未來進入輔大學習的藤球好手能在無後顧之憂下，達到學業、專業雙贏的目標。

7日的簽約儀式，輔大資源與事業發展副校長謝邦昌、財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸、亞適國際副總經理王明玉等人出席，謝邦昌說，輔大是綜合型大學，現在又有附設醫院，為培養優質體育專業人才，在運動、復健、營養等方面可提供選手系統性的訓練及發展，今年體育系在運動健康管理組增設藤球種類，感謝中華民國藤球協會、新北市體育總會藤球委員會及八方雲集、亞適國際的大力支持，希望藤球運動能在輔大開花結果。

蘇淑幸則表示，這些年到各學校去探訪，接觸到不同孩子們學習體育項目的生命故事，聽聞佳冬國中藤球隊買不起藤球、四處籌錢找經費，還有士林國中為了募集泰國移地訓練經費，DIY自製手工皂來義賣等，讓她決定幫助基層運動，期盼更多人一起幫助藤球運動往下扎根，選手都能無後顧之憂。

王明玉是輔大織品服裝系校友，當她得知輔大招收藤球選手入校，開心表示，這會創造多贏局面，一來支持母校，二來藤球在新北生根，三來選手無後顧之憂，未來踢出佳績，為學校、為新北、為自己爭光！

中華藤協理事長蔡鴻鵬指出，能獲得輔仁大學、八方雲集、亞適國際對藤球運動的大力支持，對仍處於發展時期的台灣藤球而言，無疑是一大好消息，期許在產學合作配合下，讓藤球發展步入全新階段，未來展望藤球加入全運會、全大運、全中運，進而參加亞運會為國爭光。