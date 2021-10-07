聯電(2303)公布第三季營收再創新高激勵股價。台積電(2330)將在明天下午公布9月營收預期攻高，也提前帶動今天股價強勁反彈，盤中一度達581元，上漲10元，市值重回15兆元之上。

台積電預計8日公布9月營收，法人預期，受惠大客戶蘋果（Apple）推出新機，台積電9月營收有機會挑戰1500億元新高，第三季營運目標應可順利達成，季營收約146億至149億美元，季增約11%，並創歷史新高紀錄。

展望第四季，隨著晶圓代工產能持續吃緊，需求續強，法人估台積電第四季業績將較第三季再穩定成長，第四季營收可望再創新高，今年營收也將再創新高，年增率逾二成。

聯電昨(6)日公布內部自行結算2021年9月營收為187.5億元，只比8月新高187.89微減0.2%，較去年同期增加29.01%。第三季營收達559.06億元新高，季增9.82%並優於預期。

受惠晶圓代工需求強勁，聯電7、8月營收連兩個月再創新高，9月營收僅月減0.2%仍為單月次高，且整體第三季營收再創新高，季增率達9.82%，優於預期的季增約7~8%。聯電1~9月合併營收1539.11億元，同步創新高，年增17.02%。

聯電於上季法說會對第三季展望樂觀，營收將再創新高；公司預估季晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高，季增約7~8%；聯電估第三季毛利率約35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

展望第四季，法人估聯電需求續強，也有機會持續漲價，將挹注第四季續旺，營收再挑戰新高紀錄。