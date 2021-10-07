為滿足來自5G及電動車等各項新興應用強勁需求，長科*(6548)計劃逐步擴增蝕刻產能規模，預計今年蝕刻年度總產能將自2020年4800萬條增加為5600萬條，至2025年將上看1.3億條。

長科*擁有精準的蝕刻及電鍍技術，具備高度自動化、客製化、彈性調度的蝕刻及電鍍設備，可視市場狀況靈活調配QFN和非QFN(如SO、QFP等)生產，配合客戶需求，為滿足5G、人工智慧、電動車、物聯網等強勁需求，長科*計劃逐步擴增蝕刻產能規模，預計蝕刻年度總產能將自2020年4800萬條、2021年增加為5600萬條、2022年6400萬條，至2025年將上看1.3億條。

長科*的QFN年度總產能規模也同步增加，將從2020年1800萬條，佔蝕刻產能的比重約40%，在2021年可達3200萬條，佔蝕刻產能比重進一步提升至50%以上，預計到2025年的年產能將上看6500萬條。

儘管長科*蘇州廠於9月26到30日限電停工，但因為客戶需求仍強勁，長科*公告9月合併營收為11.29億元，月增1.7%，年增29.66%，連續5個月創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為33.28億元，較上季成長8.4%，累計1到9月合併營收為91.2億元，較去年同期成長30.4%。

由於車用及工業用產品生命週期較長，長科*預期非QFN訂單處於穩健的成長態勢，來自IDM訂單能見度已達2023年，且客戶為確保交貨及產品品質，對於價格的接受度佳，長科*2021年非QFN產品的漲價幅度遠大於QFN；整體來說，長科*導線架一年以來的平均漲價約25%到30%，其中部分規格的漲價更超過200%，長科*預期，第4季產品報價將繼續上調。

近期大陸地區大規模限電，長科*蘇州廠也受到影響，自9月26日到9月30日限電停產，不過蘇州廠已自10月1日凌晨恢復供電及生產。未來中國是否還會祭出類似措施，長科*密切觀察後續發展情形，以做好相關因應。

長科*表示，若未來降載電力至50%，蘇州廠的蝕刻產線仍可正常運轉，其餘製程則可以移轉至台灣、成都及馬來西亞廠生產支應。

在高雄新廠部分，長科*高雄新廠自2020年10月動工後，興建作業持續進行中，預計2022年第3季完工、第4季試產。