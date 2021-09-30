10月1日起公費流感疫苗第一階段開打。北市有316家流感疫苗合約院所提供接種服務，衛生局30日提醒，新冠疫苗與其他疫苗接種間隔需至少7天。呼籲符合第一階段公費接種對象者，尤其是長者、幼兒及醫事人員等高風險對象應儘速接種流感疫苗。

台北市30日新增1例境外移入COVID-19確診病例，為40多歲女性，9月16日自美國返台，9月28日解隔前採檢，9月29日確診。

衛生局表示，9月22至29日計74所學校，共8萬3970人完成校園BNT疫苗接種，6天內累計952人感到不適，多數休息後已無大礙，目前仍有5人因胸悶、呼吸不順及腸胃不適等住院觀察中。

另外，衛生局指出， 9月28、29日北市70歲以上長者第二劑莫德納疫苗預約已近8萬人，將於10月1至7日接種，未完成預約或不熟悉操作電腦之長者，可於10月7、8日向十二區區公所電話登記，預計安排於10月13至15日接種。

對於10月1日公費流感疫苗開打，衛生局表示，第一階段對象包括醫事人員及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員、滿6個月至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI≥30、罕見疾病及重大傷病、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)、禽畜業及動物防疫相關人員等。50至64歲無高風險慢性病成人於11月15日第二階段開打。

北市110年共計有316家流感疫苗合約院所提供接種服務，衛生局呼籲，符合第一階段公費接種對象者，尤其是長者、幼兒及醫事人員等高風險對象應儘速接種流感疫苗。

衛生局提醒，新冠疫苗與其他疫苗接種間隔需至少7天，符合接種對象民眾可透過新冠疫苗接種紀錄卡確認間隔，另設籍北市65歲以上長者或不限居住地75歲以上長者，可接種肺炎鏈球菌疫苗，且流感疫苗可跟肺炎鏈球菌疫苗同時接種(左流右肺)。