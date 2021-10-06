行政長蘇貞昌6日晚間在臉書發文表示，47歲以上，想打BNT的朋友們，請打開行事曆，10月11日10時至10月13日12時，到公費疫苗預約平台https：//1922.gov.tw，上網預約第一劑BNT疫苗。

蘇貞昌指出，47歲以上、12－22歲民眾，及18歲以上的第九類對象，將可以在 10月11日10時到10月13日12時，上網預約第一劑BNT疫苗。但限10月6日中午前完成意願登記者。

在7月22日前打過第一劑AZ的18至55歲民眾、7月30日前打過第一劑的56歲以上民眾，也請在10月12日10時到10月13日12時，上網預約第二劑AZ疫苗。

以上兩批民眾，將可以預約10月15日至10月21日之間的接種時段。

此外，蘇貞昌說，隨著疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心持續向更多年齡層民眾開放預約接種疫苗，請大家多多留意。更重要的是，無論你接種一劑、接種兩劑，都要遵守防疫規定。