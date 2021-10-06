行政長蘇貞昌6日晚間在臉書發文表示，47歲以上，想打BNT的朋友們，請打開行事曆，10月11日10時至10月13日12時，到公費疫苗預約平台https：//1922.gov.tw，上網預約第一劑BNT疫苗。
蘇貞昌指出，47歲以上、12－22歲民眾，及18歲以上的第九類對象，將可以在 10月11日10時到10月13日12時，上網預約第一劑BNT疫苗。但限10月6日中午前完成意願登記者。
在7月22日前打過第一劑AZ的18至55歲民眾、7月30日前打過第一劑的56歲以上民眾，也請在10月12日10時到10月13日12時，上網預約第二劑AZ疫苗。
以上兩批民眾，將可以預約10月15日至10月21日之間的接種時段。
此外，蘇貞昌說，隨著疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心持續向更多年齡層民眾開放預約接種疫苗，請大家多多留意。更重要的是，無論你接種一劑、接種兩劑，都要遵守防疫規定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。