台灣東洋（4105）6 日宣布，捐贈千劑流感疫苗予臺北醫學大學附設醫院，並由院方規劃教職員接種計畫。

東洋表示，此疫苗捐贈，主要是對長期投入醫學研究及公益活動的臺北醫學大學表示支持，善盡企業社會責任之餘，也協助北醫大持續深化影響力造福人群。

新冠疫情持續延燒加上秋冬是呼吸道疾病的好發季節，因此，新冠與流感病毒將會同時威脅國人健康，由於校園陸續恢復實體上課，恐怕增加未來群聚感染風險。東洋的疫苗捐贈，指標意義濃厚。

北醫大校長林建煌表示，東洋不管是長期赴偏鄉離島推動的預防癌症衛教宣導，或透過暑期實習培育醫藥產業人才等公益行動，都與北醫大「勇 於承擔社會責任」的目標不謀而合，期待未來在防疫、教育、研究上與台灣東洋持續合作，共同善盡社會責任。

東洋總經理施俊良則表示，北醫大不僅是國內重要的醫藥界人才搖籃，也是關注台灣社會公益重要的力量，因此，希望透過公益捐助來補強非公費身分接種流感疫苗教職員的防護力，讓北醫大能更安心地推動各項教學、研究與公益行動。