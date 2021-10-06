桃園市6日舉行市政會議，市長鄭文燦盤點近期的疫苗接種計畫，他直呼，這個月是疫苗月，會比較忙碌，有很多不同疫苗同時進行中，剩餘3.7萬莫德納疫苗將提供3.7萬長者施打。另外也指示市內志工觀摩按中央規定可以開放戶外觀摩，百貨公司、購物中心等則一律可以取消隔板及梅花座。

鄭文燦表示，70歲以上長者莫德納第二劑專案接種已經完成，加上不在籍的長者接種率達96.6％，代表大家對接種的意願相當高。接著是第10期有3種疫苗包括AZ、高端，BNT，高端，如果上午時段不夠將請各單位衡量加開下午時間，避免擁擠。

鄭文燦指出，桃園還有一些莫德納尚未施打完畢，將安排68歲至69歲長者施打、原住民長者58歲至59歲於10月16日接種，會發行接種通知單，容許不在籍、跨區、跨縣市者施打，也開放補打，預估會有3.7萬人接種。

第11期規畫，BNT第一劑對象為47歲以上、12歲至22歲、18歲以上第9類，預估將有11萬人，社區接種站將於10月19日上下午、10月21日上午開打，約7.2萬人，也可選擇至合約院所預約接種，將於10月15日至10月21日施打，約3.8萬人。

AZ第二劑對象為18歲至55歲（7月22日前已接種第一劑者）、56歲以上（7月30日前已接種第一劑者），預估有6.8萬人，接種方式為社區接種站10月21日下午替2.4萬人施打；合約院所10月15日至10月21日將替4.4萬人接種。另外，鄭文燦表示，統計目前疫苗數量，桃園現有約3.7萬莫德納尚未施打，將讓長者造冊於10月16日施打。

鄭文燦說，國高中生校園BNT接種計畫因中央疫苗配發不及，將延到17、18日接種，18日前會完成國高中生校園接種計畫。