桃園市東門市場預計10月16日開幕，市長鄭文燦將親臨揭牌，豈料鄉親近日在社群媒體瘋傳的文宣，竟放上新北市前後任市長侯友宜和朱立倫照片，引爆綠營議員怒火，痛斥桃園公務預算幫其他政黨和縣市宣傳，也諷刺是玉山誤植翻版，要求新聞處做好職責。

主責的經發局長郭裕信解釋該文件是廠商內部討論的工作文件，上頭也很明確寫出是「示意圖」，並非正式行銷的宣傳單，「若是搞不好我也下台了！」強調業者並沒有政治正確的問題，可能是在跟攤商會前討論走位、互動橋段時，遭拍下外流，廠商已立即修正，將於明日發出正確新版給攤商和鄉親，呼籲民眾不要再轉傳。

民進黨籍議員余信憲12日在新聞處工作報告時率先發難，直指斥資逾1億元的東門市場改建案終於落成，10月16日早上將盛大開幕，市長鄭文燦將親臨，豈料近日鄉親卻接到社群媒體Line瘋傳的文宣，除寫明活動時間跟當天流程，下頭附上2張照片，但卻非桃園市長，而是新北市長侯友宜和甫當選國民黨主席的朱立倫。

余信憲說，市長9月28日才親訪東門市場視察，明明就有現成照片，卻放其他縣市市長的照片，點名新聞處螺絲鬆了，呼籲未來各局處的文宣也要上緊發條。

「太扯！」議員林志強也痛批明明是桃園的公務預算，卻幫其他政黨的縣市首長宣傳，「難道沒有審核機制嗎？太不應該！」議員蔡永芳則質疑是不是廠商故意搞鬼，「有梗才有新聞」，變相宣傳，諷刺根本是外交部國慶影片玉山畫面誤植瑞士阿彭策爾山的翻版，並出示自己收到的正式邀請函，並沒有首長照片，呼籲假新聞要過濾。

新聞處長詹賀舜說，事前知悉10月16日的活動，但並未收到該文宣，了解後也發現是廠商提供內部檢視的工作文件，並非正式宣傳文宣，會再跟各單位加強橫向聯繫，也避免內部文件外流。