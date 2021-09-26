受到新冠肺炎疫情影響，去年宜蘭寵物嘉年華停辦，隨疫情趨緩今天（26日）復辦，宜蘭縣長林姿妙出席寵物嘉年華時表示，因為防疫因素減少人與人接觸的機會，但也提升寵物相關商機，盼鄉親都能秉持不棄養的觀念，打造宜蘭成為友善動物城市。

今年宜蘭寵物嘉年華是由宜蘭縣寵物商業同業公會、社團法人台灣畜犬協會合作舉辦，現場準備免費狂犬病預防注射、寵物晶片植入，讓縣民可以帶著家中寵物到場施打，也能完成寵物登記。

寵物嘉年華今年舉辦第7屆，去年因為疫情而喊停，隨國內本土疫情確診數減少，寵物嘉年華在宜蘭縣中興文創園區復辦，還首辦畜犬展，今天齊聚近200隻、超過50個犬種，分組展開體態及步容的競賽，現場還有各式專屬毛小孩的美容、食物、保健、零食及外出用品展出。

動植物防疫所表示，疫情期間民眾宅在家，與寵物相處機會大增，對不少人來說，寵物是人生不可或缺的伴侶，舉辦寵物嘉年華也可以利用疫情趨緩之際，讓毛小孩與飼主們走出戶外，在遵照防疫的前提下與同好們一起交流。