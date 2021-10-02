台南市長黃偉哲參與黃金海岸淨灘活動。（洪榮志攝）

警戒降低以來台南市最大的一場淨灘活動，2日上午在南區黃金海岸登場。市長黃偉哲到場帶領社區環保義工、社團、企業及市府相關單位約620人，以行動展現愛地球的決心。儘管疫情趨緩戶外空曠處脫口罩的時機已近，但所有參與淨灘的人員，仍依規定戴上口罩，頂著陽光揮汗清理出2.8噸的垃圾。

參與淨灘的民眾，除了撿拾海岸垃圾外，也進入防風林內察看、撿拾廢棄物。環保局清潔隊還特地準備100多個回收麻布袋，用來裝撿拾到的垃圾，藉此讓民眾了解，只要稍加用心，在日常生活中減塑並非難事。

淨灘活動更吸引許多父母親帶著孩子一起響應。偕同2名孩子前來淨灘的陳小姐說，她已經連續4年都帶著孩子參與淨灘。最初小朋友的心都放在玩沙上，如今已經懂得要先撿垃圾，撿完才能玩耍。同時，她們家在日常生活中也會落實環保，寓教於樂。

特別的是，朝興啟能中心及樂憨之家為回報社會各界對身心障礙者的關心與協助，也率員主動參與淨灘，希望能為保護環境盡一己之力。

在明亮的陽光下，參與人員開心地淨灘，2個小時共清出2.8 噸垃圾，其中以碎竹子為最大宗，計有2.1噸；至於可回收廢棄物也清出500公斤，又以玻璃瓶及保特瓶合計350公斤最多。

黃偉哲表示，今天天氣很好，環保局又提供了很好用的垃圾碎片篩具，能幫助大家在淨灘時事半功倍，希望大家能在最短時間內完成淨灘，還大自然一個乾淨的海灘。他也感謝所有志工朋友為環境付出的努力，並呼籲所有市民朋友隨手把垃圾帶走，不要造成環境的負擔跟汙染。

環保局長謝世傑也說，近年來市府積極發展黃金海岸觀光，吸引許多水上活動愛好者前來，但較多的人為活動也產生較多的垃圾，更不乏重量較輕的海漂垃圾被風吹到防風林裡，因此今年秋季淨灘便選在黃金海岸，一方面是整理環境，另方面也希望喚起遊憩的民眾注意環境整潔，隨手帶走垃圾。