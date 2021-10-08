屏東縣政府選在演武場舉辦「台日友情」日本漫畫家感謝簽名板展，展現台日情誼。（林和生攝）

為感念東日本大地震台灣伸出援手，屏東縣政府在日本台灣交流協會高雄事務所協助下，於屏東演武場舉辦「台日友情」日本漫畫家感謝簽名板展，現場展出108面漫畫家手稿，在在展現台日情誼。

2021年為日本311震災10周年，即便10年過去，許多日本民眾對台灣人當時援助還是十分感動，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次表示，希望透過深受日本和台灣人喜愛的漫畫，代為表達日本對台灣的謝意，並期望台日之間情誼能持續緊密，長久友好。

日本漫畫家感謝展現場邀請2位Cosplayer扮演炙手可熱的日本動漫《網球王子》主角龍馬及《進擊的巨人》重要角色萊納，一同響應台日友好，屏東縣長潘孟安更在簽名板上寫下「感謝日本」表達對日本的謝意，並邀請在場日籍友人拍照留念。

潘孟安表示，在台灣疫情緊急時刻，日本5度捐贈疫苗給台灣、總數達390萬劑，彌補國內疫苗採購缺口，幫助台灣對抗病毒威脅，這份友情一再用行動證明；他也強調，這次參展的日本漫畫家是陪伴許多人長大的童年記憶，創作者運用創意來表達台日友情，讓人相當感動。

此次特別選在屏東演武場辦展，潘孟安指出，演武場為日治時期興建的武德殿，主要是提供警察軍人訓練的劍道場，也是見證屏東脈絡的歷史場域。

此次展覽中共展出108張日本漫畫家感謝簽名板外，還特別展出18部、109張複製原畫，其中7部作品複製原畫更首次於屏東曝光。