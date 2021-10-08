10月11日是聯合國訂定的「國際女童日」，也是我國的「台灣女孩日」，為響應女孩日精神並宣導女孩權益議題，衛生福利部社會及家庭署8日舉辦「Yes Girls! Let’s創造未來–線上論壇」，邀請衛生福利部次長李麗芬、女孩日年度代言人登山家詹喬愉及兩位衛福部中央兒少代表吳若昀及謝倩茹一起開箱「2021台灣青少年世代意見調查」，對談青少年自我價值、生涯探索及性別中的挑戰與機會等議題，藉此呼籲各界關注女孩權益、傾聽女孩聲音。

今年社家署首度辦理「2021台灣青少年世代意見調查」，收集全台12歲以上、未滿20歲的女孩及男孩共計1868份有效問卷。開箱結果發現，青少年對自我價值的態度偏向缺乏自信及尋找定位（認為自己還不夠好、目前的自己還不是最想成為的狀態），其中女孩選擇負向回答的比率高於男孩。

在對未來的憧憬或目標方面，多數（70.2％）青少年期待「有一份穩定的工作」，其次（42.3％）是「期待自己成為有影響力的人」。而青少年關注過及投入的議題，前三名分別是「性別平權」、「教育文化」及「全球暖化及環境變遷」，與近年國際發展趨勢可相互呼應。

除此，青少年常聽到的性別刻板印象描述，前三名是「女孩要有女孩樣」、「男性應該要表現的剛強勇敢」、「男生比女生適合讀理工科系」，顯示青少年所處環境仍存在傳統性別刻板印象的延續。

論壇中，四位與談人除開箱調查結果，更從個人經驗出發分享自身觀點，李麗芬次長表示，推動臺灣女孩日最大的目標和信念除了鼓勵女孩突破性別框架，更期望父母、同儕、師長及社會環境不以性別來限制女孩或男孩的機會和發展，並鼓勵女孩遇到不平等對待和挫折時，可以勇敢表達自己的想法，最後以「相信自己，勇敢逐夢」一句話來送給女孩。

本屆女孩日代言人詹喬愉，曾經登上8000公尺的聖母峰、也致力於淨山活動。她分享台灣正處於兩性平權思維的突破期，但受制於傳統思想，容易把問題歸因於「妳是女生所以不行」；她解釋，學習新事物都需要時間，社會應該給予女性學習的機會。同時，詹喬愉也鼓勵年輕女孩追夢，在尋夢的路上，以自身經驗建議，不要認為自己還不夠好是負面的，因為知道還不夠好，才有往前的動力，期待臺灣女孩在人生的道路上無比閃耀。

為使傾聽青少年聲音的主軸更加凸顯，論壇特別邀請兩位中央兒少代表–吳若昀與謝倩茹一同參與，現在都是高中生的她們，年紀雖輕卻已代表兒少參與過多場公共事務討論，在論壇中也暢談了年輕世代的觀點。她們鼓勵女孩們面對夢想，好好儲備自己的實力，機會來到便鼓起勇氣，對自己身處的環境積極發聲、發揮影響力。

社家署自2013年起持續舉辦台灣女孩日的宣導活動，110年已邁入第9年，今年以「Yes Girls! Let’s創造未來！」為標語，邀請社會大眾關心女孩的想法、支持女孩發展、破除性別刻板印象的限制，以行動及發聲共創一個更為性別平等的世界。