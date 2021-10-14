大陸福建未來5年持續對台招募全職教師。福建省教育部門表示，2021年起至2025年，福建將繼續實施台灣全職教師引進計劃，積極吸引台灣高校高層次人才來閩工作，此外，探索與台灣知名應用型大學建立聯盟。
中新社報導，福建省人民政府新聞辦公室13日召開福建省十四五專項規劃系列新聞發布會，就《福建省十四五教育發展專項規劃》進行解讀。
據規劃，福建將力爭大學具有博士學位的教師增加3000名；並加大引進高層次人才，其中包括繼續實施台灣全職教師引進計劃，積極吸引台灣高校高層次人才來閩工作。
據指出，未來五年中，福建持續深化閩台教育融合發展，打造高等教育兩岸融合發展先行區，推進閩台高校聯合培養人才，探索多元化對台招生錄取方式，並探索與台灣知名應用型大學建立聯盟。
《福建省十四五教育發展專項規劃》還特別指出，將支持廈門大學台灣研究院建設國家高端智庫，福建師範大學建設「台灣歷史與文化數字博物館」，閩南師範大學建設「兩岸教育文化融合發展實踐基地」。
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