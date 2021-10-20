桃園為鼓勵績優教師及行政人員，教育局今年首度推出「國內外全時進修研究」，進修期間年資可併計且支給薪俸，還補助3萬元作為國內外進修研究期間國內出差旅費需相關費用，名額僅12個，自公告以來已接到不少詢問電話。

教育局表示，為因應世界教育趨勢脈動，從110學年度起，每年將獎勵12名各級市立學校，含幼兒園等績優行政人員與教師，可於學期間或暑假以公假帶職、帶薪赴國內外全時進修研究。

教育局專門委員蔡聖賢指出，無論國內外進修全時進修研究，期間年資都可以併計且支給薪俸，要讓績優教師及行政人員享有大學教授級的進修尊榮。

對此也設立「桃園市獎勵市立各級學校及幼兒園績優教師與行政人員國內外全時進修研究人員選送委員會」，針將對教學或行政具有創新成效、輔導或行政服務具有成果、教育或行政經驗專業分享等3大方向進行審查，將依計畫書及面試等綜合評審出12名人選。

蔡聖賢表示，為提供教師進修研究助力，除可公假帶職、帶薪赴國內外全時進修研究外，還有補助新台幣3萬元，作為國內外進修研究期間國內出差旅費、辦理社群研討會及進修研究所需相關費用，也包含成績合格科目的學費、雜費、學分費及學分學雜費等。

「接到很多詢問電話！」蔡聖賢說，申請截止日期為10月29日，最快明年暑假可以開始執行國內外進修，近期有很多詢問電話，不過因要撰寫計畫書、準備面試及口試等，目前還沒有人正式送件，呼籲有興趣的人要趕緊把握機會，申請受理窗口為青溪國中教務處。