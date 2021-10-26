教育部近日修正「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，學校積欠老師薪資不再列入專案輔導學校，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿指出，此次修正根本就是讓私校欠薪正常化，對私校教師的薪資將造成嚴重侵害。

教育部在10月22日修正了「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3點第1項第2款，從原本規定的「學校積欠教師薪資，經本部依教師待遇條例處以罰鍰。」改為「學校積欠教師薪資，經本部依教師待遇條例處以罰鍰後，仍未積極改善，且情節重大」。亦即私校欠薪還必須有「仍未積極改善，且情節重大。」的條件才會列入「停辦原則」中的「專案輔導學校」。

全教總說，教育部這樣的修訂將使得私校因積欠教師薪資而列為「專案輔導學校」的機率大幅降低。對私校經營者來說，積欠教師薪資不再是「紅線」，積欠薪資的情形將更為嚴重，私校教師與學校協商薪資的空間也將大幅刪減，已經嚴重戕害教師待遇條例第17條中「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」的精神。

全教總分析，近年來許多私校因為少子化關係，不斷縮減教師的名額和薪資，其中有些私校的財務還算正常，卻仍然以少子化的理由要求老師減薪。最常見的手段就是對所有教師「個別約談」，並軟硬兼施的要求教師同意將學術研究加給打折；大部分教師在面對學校的壓力下同意減薪，但仍有少數教師認為學校財務狀況正常而不同意減薪。

在此情況下，全教總認為，學校對於這少數教師不是逕行減少學術研究費，就是以「薪資尚未談妥」而不發薪水，甚至不發聘書。

全教總表示，「停辦原則」在本次修訂後，積欠教師薪資不再是專案輔導的「紅線」，私校經營者不用再忌憚對少數教師欠薪而變成「專案輔導學校」，未來將更肆無忌憚的對教師進行「個別約談」、逕行減少學術研究加給，這對於私校教師的薪資也將產生重大打擊。

全教總呼籲教育部應立刻懸崖勒馬，繼續依舊有規定對私校進行監督。全教總也提醒朝野立委應主動關心此一修正，並要求教育部立刻撤回。教育部倘若繼續明著幫私校經營者打壓教師權益，必然將遭到所有教師的唾棄！