中華航空為響應國際減碳趨勢，正式宣示企業營運活動將於2050年達到「淨零碳排放」目標。華航為國內第一家、全球第二家同時通過環境系統管理 (ISO 14001) 及能源系統管理 (ISO 50001) 雙認證的航空公司，去年高標超越減碳目標，並在今年通過溫室氣體最高等級查證標準，全面實踐國際企業永續發展治理標竿。

華航今年通過立恩威國際驗證公司 (DNV) 以第三方公正角色的嚴謹檢核，獲得ISO 14064-1：2018溫室氣體查證最高標準「合理保證等級」聲明書。華航自2009年領先國內運輸業，導入完整ISO 14064-1溫室氣體盤查管理機制，每年針對全球飛航用油與國內所有地面作業的溫室氣體排放量進行盤查，掌握整體溫室氣體排放；今年更進一步因應溫室氣體查證標準改版及利害關係人關切趨勢，擴大並優化既有作業，同時結合企業環境及供應鏈管理機制，針對主要排放熱點推動節能減碳管理。

為符合國際減碳管理趨勢，華航參考科學基礎減量目標 (SBT) 思維，分別訂定飛航與地面溫室氣體自願減量目標，2020年已執行73項措施，其中地面作業溫室氣體排放量20623噸CO2e (二氧化碳當量)，高標超越基準年2009年排放減量38％之目標。華航秉持維護地球環境、永續發展的社會責任，積極於國際航空運輸協會 (IATA)、亞太航空公司協會 (AAPA)、天合聯盟 (SkyTeam) 等國際組織參與環保永續議合作業，並訂下2050年達到營運活動「淨零碳排放」的目標，期盼與國內政府、航管單位、油商、地勤業者等航空業產官利害關係者合作，共同營造永續發展且具國際競爭力的環境，持續爭取經濟、社會、環境等三贏紅利。

華航積極導入氣候相關財務揭露 (TCFD) 作業架構，健全企業氣候變遷風險機會因應機制，並積極推廣環保旅程ECO Travel碳抵換計畫。在長期耕耘永續經營下，受到國內外多方肯定，常年入選道瓊永續指數成分股、富時社會責任新興市場指數成分股及獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎等，在新冠肺炎疫情重創航空產業下，儘管面臨嚴峻考驗，華航仍持續推展各面向作為，落實永續發展政策及目標。