企業數位轉型資訊服務商伊雲谷數位科技（6689）造雲端生態系，為客戶提供一站式雲端服務，於聯合國永續發展目標（SDGs）之就業與經濟成長項目，獲首屆「TSAA 台灣永續行動獎」銅獎，伊雲谷林啟雄董事長表示，伊雲谷致力成為全球客戶值得信賴的轉型合作夥伴，透過雲端技術實現數位轉型，加速客戶的成功。

「TCSA 台灣永續獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，2021年增設「台灣永續發展目標行動獎（Taiwan Sustainability Action Awards TSAA）」，表揚國內積極實踐聯合國永續發展目標的企業。

伊雲谷成立至今8年，持續耕耘雲端生態系，並策略性地推動企業上雲轉型，進一步協助企業善用人工智慧及大數據等技術優化營運效能，以一站式的雲端服務，讓客戶在商業模式的優化上發揮最高效益。

伊雲谷表示，不只培育台灣新一代雲端人才，更於海內外樹立指標性產業服務案例，攜客戶登上 IDC 2020數位轉型大獎之「數位轉型市場顛覆者」的榮耀舞台。2020年，伊雲谷的營收及淨利同比2019年增加4％及11％；雲端服務營收則帶來57％的增長，更可見市場對雲端服務的需求之大。

伊雲谷表示，以三大策略啟動成長引擎，包含雲端技術的持續精進、國際大廠的結盟發展與跨國據點的積極擴張，分別呼應了消除貧窮（SDG1）、教育品質（SDG4）、就業與經濟成長（SDG8）、工業、創新與基礎建設（SDG9）、責任消費與生產（SDG12）與全球夥伴關係（SDG17）等永續發展目標，為新世代的共生共榮增添永續動能。