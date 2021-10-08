110年國慶日連續假期自10月9日起至10月11日止為期3天，林口警分局預判10月8日17時起，轄內國道交流道緊鄰之主要平面道路(泰山區新五路、林口區文化一路及文化北路)將湧現返鄉及出遊車潮，並於8日16時起即規劃交通疏導勤務提前部署警力，針對轄內泰山區、林口區之重要道路口(如泰山區新五楓江路口、新北大道明志路口、林口區文化一路與八德路口、文化北路與八德路口及文化一路與忠孝路口等)實施交通疏導。

林口分局將以遠端監視，針隊所轄易壅塞路段周邊監視器畫面全面監看，掌握轄內各重要道路及路口交通狀況，採取「快速到位」方式進行疏導。(林口分局提供)

林口警分局長陳忠龍表示，為提供民眾順暢之國慶日連續假期，將善用遠端監視系統，針隊所轄易壅塞路段周邊監視器畫面全面監看，全盤掌握轄內各重要道路及路口交通狀況，如有發現道路塞車狀況，即採取「快速到位」方式派遣警力到達現場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。

林口警為避免因塞車而打亂出遊興致，請民眾提早出門、配合員警之疏導管制措施並注意行車安全，以維護交通車流順暢，亦建議民眾行經路口時應確保路口淨空、出遊期間能多利用大眾運輸交通工具。