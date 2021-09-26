台北SOGO百貨忠孝館24日晚間傳出有確診者足跡，業者於25日緊急將8樓停業一日，並進行環境清消。不過一名自稱是該百貨的女員工在網路透露心聲，一開始收到公司簡訊通知8樓要全天候暫停營業一天，但其他樓層卻不受影響，讓和同事都百思不得其解，確診者「是憑空飛進8樓的嗎？」

原PO 24日於論壇《Dcard》發文指出，晚間收到公司簡訊通知，9月19日14時42分至15時45分有確診者到過百貨8樓，依北市衛生局指示，9月25日全天候8樓暫停營業一天。當下她與同事間都在討論，為何有確診者到過，但卻只單單封一層樓呢？

原PO表示，「後來我們得出了結論，應該是從窗戶飛進來的吧！」畢竟9月19日那天正逢中秋連假，想必這位確診者大概是等電梯等得不耐煩，也不想走電扶梯，「就這樣憑空飛進8樓了」。

原PO十分不解地說，「為什麼一間百貨有確診足跡，卻只清消某一層樓？」而她打電話至北市衛生局，對方表示「該案只有到過8樓，其他的足跡須待詳細疫調再做對策」，令她更加疑惑「這樣真的來得及嗎？」百貨員工還有很多人都沒有打到疫苗，卻已經歷無數次確診者到訪，「我們卻還在上班，一直處在危險地帶，我們的生命這麼不重要嗎？」

北市衛生局昨日公布1例確診者足跡。（圖／北市衛生局提供）

這段心聲曝光後，引發網友熱烈迴響，「我還有聽過只停專櫃那櫃而已」、「百貨公司不是都連通的嗎？哪有分啊？」、「如果他有搭電梯就完蛋了， 電梯那種狹窄封閉的地方，超容易感染」、「請問那位顧客是空降進館的嗎？真的不把員工生命當一回事耶」。

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