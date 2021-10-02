本土疫情降溫，指揮中心明將宣布口罩鬆綁的措施，引起民眾關注，但有網友發文表示，比起鬆綁口罩，為何不考慮解除實聯制？趕時間的時候還要在那邊找手機掃描，真的超煩。貼文引起網友討論，不少人笑說現在很多人都隨便掃、店員也胡亂看，大家都是在應付了事，彼此心照不宣罷了，不如直接廢除掉。

一名網友今在PTT上發文表示，比起解除口罩措施，為何不考慮解除實聯制？很多店家、超商已經夠忙了，還要盯著顧客有沒有確實完成實聯制。一般民眾每次進去哪邊就要翻手機掃瞄實聯制，其實有些店員根本就懶得管你有沒有掃描，但有些就是很堅持，不掃描就不讓你付錢，每次趕時間的時候真的會很不爽。

該網友認為，實聯制到現在根本沒有發揮任何作用，之前的確診足跡，真的有人被通知周圍有人確診嗎？也沒有吧？所以到底留著實聯制幹嘛？

不少網友認同原PO的話，認為實聯制早該廢除了。「一堆人根本沒在掃 店員也懶得提醒」、「老實說根本就應付了事，已經失去意義了」、「大部分店家都沒在管了吧」、「手機的字體那麼小，店員也只是假裝看一下」、「那個手寫紙本才好笑，一堆英文名，然後電話號碼潦草到根本看不懂」。

一名網友更是回應說，現在都是進店門，拿手機在店員面前晃一下，「貌似」有掃實名制就好。民眾跟店員相隔3公尺，最好他有鷹眼可以馬上看到簡訊的內容，大家其實都在演演戲而已，彼此心照不宣，像全聯起初還會派人在門口檢查實名制，現在也直接撤掉工作人員了。

不過，也有網友說，台灣可以防疫成功，都是靠99％的人努力配合各種防疫政策，如果覺得麻煩就不要外出啊！