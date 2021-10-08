台中市警察局第四分局南屯派出所至轄內飯店向員工進行毒品防治宣導，讓從業人員了解相關法律規定。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布逐漸鬆綁各項管制措施，因應國慶連假出遊人潮，台中市政府警察局第四分局南屯派出所至轄內飯店向員工進行毒品防治宣導，讓從業人員了解相關法律規定、處理及通報場所內的毒品事件，透過旅宿業者全力配合執行毒品防制措施，建立主動通報管道，提供顧客安全、乾淨的住宿空間。

立法院2017年5月24日通過毒品危害防制條例第31條之1的修正案，規定特定營業場所必須張貼防毒資訊，發現疑似施用或持有毒品時要通報警察機關處理等義務，未遵守這些義務且經通知後未改善者，可以裁處罰鍰；情節重大者，並得令一定期間內停業或勒令歇業。

為協助旅宿業者了解相關通報流程，南屯派出副所長周明勳以近期時事案例分享，整理出旅宿業毒品轟趴徵候樣態，更利用毒品範本呈現新興毒品種類，提升業者辨識及防毒知能，並了解毒品對於社會之危害及對於商譽損害，希冀業者能主動積極與警察站在反毒的行列，宣示共同反毒之決心。

周明勳呼籲，為落實反毒作為，需要全體業者努力，藉由公私協力，一起聯防，反毒才會做得好，警方與旅宿業者緊密合作，有效防止毒品進入，營造更安全、乾淨的旅宿場所。

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