據統計，15歲以下的人口每年以4％的幅度衰減，反觀銀髮人口增加後，日常生活更需要心靈寄託與陪伴的對象，毛小孩市場需求逐年增加，農委會調查統計國內貓狗寵物的數量約296萬，比起15歲的人口整整多出10萬。為吸引民眾目光，保險業者在台北捷運的文湖線和淡水信義線打造專屬吉祥物彩繪列車。