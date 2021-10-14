毛小孩經濟當道！保險業者推北捷彩繪列車超吸睛 11:472021/10/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保險業者在台北捷運的文湖線和淡水信義線打造專屬吉祥物彩繪列車。（業者提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據統計，15歲以下的人口每年以4％的幅度衰減，反觀銀髮人口增加後，日常生活更需要心靈寄託與陪伴的對象，毛小孩市場需求逐年增加，農委會調查統計國內貓狗寵物的數量約296萬，比起15歲的人口整整多出10萬。為吸引民眾目光，保險業者在台北捷運的文湖線和淡水信義線打造專屬吉祥物彩繪列車。 幼童騎小哈雷 大、小交警協助宣導交通安全超吸睛 海外股票ETF 美地產吸睛 #毛小孩 #人口 #捷運 #吸睛 #北捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》WiFi 6帶勁 外資喊買瑞昱、上看580元 10:532021/10/14 財經 ASML前景俏 市值喊上5千億美元 04:102021/10/14 全球財經 《全明星》11／27再戰雄蛋 玖壹壹 揪陳淑芳開民宿 04:102021/10/14 娛樂新聞 全球央行挺 ESG股債躍顯學 04:102021/10/14 投資理財 上廁所驚見超肥巨蟒卡馬桶 女屋主嚇到穿睡衣逃家 10:282021/10/14 搜奇 史上最慘！士林官邸豪宅「身價暴跌」 他慘賠2.36億含淚出場 00:512021/10/14 房市新訊 邱勝翊兄弟齊做公益護浪浪 04:102021/10/14 娛樂新聞 5日、10日線上檔壓力重 台股出現170點上影線 10:592021/10/14 財經 專家傳真－令媒體吸睛的四大密技 04:102021/10/14 專題周報 晶焱上季業績 歷史新高 04:102021/10/14 證券．權證 宜蘭13露營客受困 馬祖400旅客滯留 04:102021/10/14 焦點要聞 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 公寓5樓受唾棄？過來人揭1致命缺點：勞神傷財 - 生活 他問「什麼東西漲價最有感」？網齊指1物：還愈賣愈貴 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。