台北市議會大會12日通過北市府因北士科T17、18支付給新壽的「分手費」提案，接下來將等待新壽舉行臨時董事會。原北市府預估最快15日能與新壽簽訂解約協議書，不過地政局長王瑞雲13日表示，由於協議書內容仍需微調，最快下周簽署。另針對輝達50年地上權、20年延長的時限，議員也追問是否直接幫輝達提高到70年？王瑞雲表示，下周輝達高層來拜會時，會向對方詢問。

台北市議會民政委員會13日邀請市府相關局處針對「輝達海外總部進駐進度」專案報告，會中無黨籍議員徐立信指出，按照地上權合約，北市與民間企業通常都是簽訂50年，並保有20年的延長合約的權利，他認為北市府應該要主動爭取，直接將地上權合約延長到70年，把輝達留在台北，也讓世界各國看到台灣的科技實力。

地政局長王瑞雲則表示，目前合約都是以50年為主，待時限到了以後民間企業可提出延長20年的申請。由於下周輝達方的副總裁將會拜會北市府，後續談到地上權契約時，會具體向對方提出並建議直接簽到70年。

民進黨議員許淑華則指出，台北市副市長李四川12日在議會說明時，表示再加上新壽的成本後，輝達未來要繳交的權利金不會超過125億，她質疑過去新壽標得T17、18時，只繳交了44億，究竟是房價被炒得太高，還是前市府時代有低估？

王瑞雲指出，近年來因中央「限貸令」緣故，北市住宅的成交價降低，但辦公室卻因供不應求的緣故，租金、價格皆提升，市府委請的估價師在合理客觀考量下，且要求務必要參考實價登錄，因此約有4年左右的漲幅。再加上T17、T18原是是2塊土地，若按照輝達的需求要完整的一整塊地，將中間道路合併，就會讓該地段開發使用效益變更大。

會中許多議員也都關心與新壽的解約進度，王瑞雲則表示，初步預估下周能完成簽約，由於新壽方面還要舉行臨時董事會，加上解約協議的內容還有部分文字需要做修正，因此預估下周就會與新壽解約。