台北流行音樂中心自民國109年掛牌後，持續推進台灣流行音樂產業發展。台北市議會教育委員會13日赴北流考察，有議員提議北流培育音樂人才、產業投入不少預算，會不會用簽約合作方式留住人才。北流執行長梁序倫說，培育、扶植屬於無償性質，培育出來的藝人未來得到更好的發展後會再回來；北流董事長黃韻玲表示，不只是舞台藝人，也包括產業連結，未來將推出演唱會學院，希望補足舞台、燈光、音訊、等演唱會相關人才的培育。

議員曾獻瑩說，北流預算中有編列產業扶植2700萬元、1500萬元培育人才，不曉得扶植、培育起來的產業及人才，是否對於北流會有回饋還是無償栽培，可以考慮以簽約的方式合作；另北流周間有無機會能有一些活動發展可能性。梁序倫表示，培育、扶植屬於無償性質，培育出來的藝人未來得到更好的發展後會再回來，像是北流表演廳Rising Star的音樂人在北流辦完演唱會後再到小巨蛋、大巨蛋，之後又會再回到北流演出。

北流執行長梁序倫說，培育、扶植屬於無償性質，培育出來的藝人未來得到更好的發展後會再回來。（張珈瑄攝）

北流董事長黃韻玲表示，未來將推出演唱會學院，希望補足舞台、燈光、音訊、等演唱會相關人才的培育。（張珈瑄攝）

北流文化館以常設展營運為主，目前預計延續至120年，計畫會改版加入客語、原住民語等音樂展品。（張珈瑄攝）

議員秦慧珠建議，北流周遭目前還有點荒涼，如果能增加一些賣場、餐廳，能讓來看表演的民眾久留玩一整天，可以跟北市商業處合作發展成商圈。（張珈瑄攝）

北流董事長黃韻玲表示，北流在培育人才上，不只是舞台上的，也包括產業連結，接下來會推動演唱會學院，希望補足舞台、燈光、音訊、視訊、音樂工程等演唱會相關人才的培育，希望未來很多技術人員都可以長成出來，學成會邀請歌手舉辦演唱會，並由這些學員去完成演唱會；此外北流4樓有錄音室，大學、高中有音樂科系，但能實際看到操作演練地方不多，北流會以最優惠的方案租借錄音室給音樂人，但希望能提供50位相關科系學生來觀摩，做教育互饋。

議員張斯綱說，文化局可以爭取將北流與上海流行音樂交流列入下次雙城論壇的項目，音樂界自己一定有很多交流，不過官方在軟性交流上比較少，看看雙方在公權力推動流行音樂文化上扮演甚麼角色；議員秦慧珠也說，雙城論壇可以辦理上海和台北的音樂團隊交流晚會，會是非常棒的文化交流。梁序倫表示，雙城論壇踩線團有來參觀過北流，陸方也很希望能促成，大陸如可開放幾個城市來台灣，我們也很期待這樣的過程。

秦慧珠指出，北流歷年經費自籌款自109年的10％、110年的25％、111年的44％、112年46％至113年的54％皆逐年增加，這幾年蔣市府很努力推動、景氣也不錯，但為何114年卻減為50％，北流是否有規畫每年自籌款比例多少、成長多少。梁序倫說明，114年預算編列時，未把中央補助放進去，如果放進去後就會達到54％ 。

秦慧珠也說，北流文化館以常設展營運為主，目前預計延續至120年，若要延展不是維持原狀，而是增加、補充展覽內容；議員陳宥丞也說，北市觀光局可以對接，陸港澳的觀光客來台如能到訪北流常設展，看到展覽內容也一定很感動。梁序倫表示，明年預計會改版，加入客語、原住民語等音樂展品。

秦慧珠建議，北流周遭目前還有點荒涼，如果能增加一些賣場、餐廳，能讓來看表演的民眾久留玩一整天，可以跟北市商業處合作發展成商圈，可以參考桃園引入Outlet等元素，將區塊活絡起來，不然單靠北流支撐，很難帶動觀光發展。