壯闊台灣聯盟理事長吳怡農已登記角逐民進黨台北市長初選，今天被問到黨內有聲音台北市應該派總統、院長級人物；吳表示，民進黨最核心價值就是推動民主進步，在如此艱困的選區要推出人選，唯有透過公開競爭、透明的民調，才有可能推出最有勝算的候選人，不管背景、經驗，相信只要有意為台北市民服務，都應該盡早表態。

吳怡農今陪民進黨立委許智傑赴黨中央登記角逐高雄市長初選；被問到綠委王義川質疑北市府與新壽解約涉及圖利；吳指出，招商一定是以市民最大利益優先，過程公開透明是最核心原則，解約過程公開透明也受到台北市議會支持，下一步就是重新招標。

他說，任何廠商願意來台北投資，市府都應該全力支持，高雄市過去半年已經超過五百億招商成果，不管觀光、招商，高雄都相當積極，也希望透過合作把這股衝勁帶到台北市。

至於綠委沈伯洋也被點名角逐台北市長初選；吳怡農說，初選機制就是民進黨推動民主進步價值的延伸，目前高雄初選程序相當可貴，在台北如此艱困的地方，期待有意為台北市民服務的人儘早表態，可以公開交換意見、彼此激勵，透過公平競爭找出最強候選人。

也是台北長潛在人選的綠委王世堅，將籌組年輕社群團隊；吳表示，社群經營很重要，這是跟社會大眾直接溝通的有效方式，很多辦公室都朝這方向發展，自己也有推出一系列短影音，透過深度對話、議題探討，讓市民朋友更了解城市治理、國家韌性，建立社會更強大的共識，選舉過程中，社會支持是最強的後盾。