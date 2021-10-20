本月17日下午17時在車水馬龍街道上，一輛黑色廂型車急煞停於三重派出所前，車上跑下三人，其中一名女子抱著3歲孩童衝進三重派出所，嘴裡不斷喊著「醫院在哪裡？快!請救救我孩子！」、「拜託幫幫我！我小孩嘔吐沒有意識了！」。

員警曾成修立刻上前查看孩童情況，發現其全身癱軟翻白眼，病情已到刻不容緩的地步，如再等救護車恐加重病況，分秒必爭，當下決定直接跳上警車，由警車開道領著這一家四口，沿途鳴警笛趕往離派出所最近的新北市立聯合醫院三重院區，到達急診室後檢查為急性癲癇，經緊急診治後已無大礙，家屬對警方表示誠摯的致謝！使原需10分鐘之路程僅花3分鐘就順利抵達醫院。

三重警分局長陳永昌表示，警察工作繁瑣，打擊犯罪、維持治安、為民服務、急難救助是人民保母責無旁貸的責任，本案員警面對緊急情況第一時間做出妥善處置，在最短時間將孩童護送往醫院救治，確保民眾的生命安全，讓家屬卸下心中的擔憂，肯定員警及時挽救生命的精神。