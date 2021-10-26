豐原醫院物理治療師示範髖關節關節炎施打震波。（豐原醫院提供）

72歲葉先生是退休人員，原本都保持每天走路運動40分鐘習慣，近幾個月來飽受髖關節疼痛困擾，被診斷為髖關節退化性關節炎，吃藥2個月的電療與深層熱療等，但效果有限，直到在豐原醫院復健科做了2次震波治療後，情況有大幅進展，走路時運動髖關節不再覺得有困擾。

葉先生是原本都保持每天都會走路運動40分鐘，但近幾個月來，飽受髖關節疼痛困擾，一開始只要起身走路就開始疼痛，看過骨科、復健科，被診斷為髖關節退化性關節炎，吃藥做2個月的電療與深層熱療等，雖然有改善，但卻還是無法多走路，超過10分鐘臀部前後方就又開始隱隱做痛。

豐原醫院復健科醫師張憲伯指出，體外震波是種能在瞬間產生高能量機械力的聲波，最早應用在泌尿科的體外碎石術，近十年來歐美用於骨骼肌肉的治療，研究發現有7-8成的治療效果。全世界臨床醫學實驗也證實，體外震波是安全有效的，震波可促進肌腱血管新生，進而改善血流供應，加強受損細胞的恢復，且震波能立即紓解疼痛，因此深受有骨骼肌肉問題困擾者所喜愛。並具有非侵入性、不須吃藥、治療時間短、治療後可直接回家、低危險性、高治癒率，能有效降低手術的需求。

張憲伯表示，震波除了對髖關節有效外，對於其他骨骼肌肉問題，包含足底筋膜炎、退化性膝關節炎、髕骨肌腱炎、肩膀旋轉肌發炎、肩關節鈣化性肌腱炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、板機指、腕隧道症候群、肌筋膜疼痛症候群、甚至癒合不良骨折等都有效。一般來說2-3次的震波療程，並搭配治療師教導的復健運動與衛教多能得到不錯的治療效果，提供有骨骼肌肉問題者一個安全、快速又有效的新選擇。