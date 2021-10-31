雲林縣L男2年來不顧就讀國小妹妹的反對，強摸對方生殖器10次，事後妹妹告訴父親將他法辦。一審原本判刑4年，但二審檢方懷疑是家庭因素所致，主動要求送精神鑑定，發現他因3歲時父母離異，父親又再娶生女，造成畏避型人格特質，進而產生戀童症，台南高分院據此引用減刑規定改判2年，並命於獄中接受強制治療後，再評估有否繼續治療的必要，並沒有諭知強制治療的保安處分，此案仍可上訴。

20多歲的L男與妹妹為同父異母，從2017年至2019年，因父親長期在外工作，2人與祖母同住雲林。不料，這段期間，L男竟趁祖母熟睡或妹妹到他房間使用電腦時，不顧對方的拒絕，10度強摸就讀國小妹妹的生殖器，直到2020年父親將2人接回台南同住後，妹妹才將此事告訴父親，他也坦承不諱。

案經檢方偵結依強制猥褻罪起訴後，雲林地院原本判刑4年，但L男不服上訴台南高分院後，台南高分檢在二審準備程序時，發覺L男與一般被告不同，懷疑可能是家庭因素所致，主動要求送請精神鑑定，爭取減刑的機會，經法官同意後，依職權將他送司法精神鑑定。

今年7月間，鑑定報告出爐，發現他有「重複出現強烈性興奮的幻想、衝動或行為，内容是與兒童（通常是13歲或以下者）進行性活動」且持續6個月以上，並因此有實際戀童行為，也造成臨床上或人際上的困擾，符合戀童症的診斷。

報告還進一步指出，L男的戀童症，係因本身對於無力感產生焦慮的一種心理補償方式，才以對兒童此種相對弱勢者，進行性方面的控制，來解決心理的矛盾與衝突。L男因家庭重組無法得到安全感，家庭環境不斷的改變，幾次重大家庭決策事件，或許讓他感到自己不被在乎，也使他產生無力感、空虛感，導致不安而焦慮，在人際關係的經營上更容易退縮、不敢付出，使得人際關係更差，形成互為因果、互為影響的惡性互動循環。

二審認為，L男已自我反省並深感悔悟，而他的人格特質、成長背景及心理因素，也足以引起一般人的同情、惻憫，如果依強制猥褻罪最低度之刑宣判，仍嫌過重，因此撤銷一審判決，改依刑法第59條減刑改判合併執行2年。