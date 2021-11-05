一名曾姓男子去年假藉要看房，便在正妹房仲介紹不動產物件時，突然伸手摸了女房仲的胸部，經女房仲報警全案曝光。桃園地院審結，依違反性騷擾防治法處曾男2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，曾男於2020年5月間前往桃園看房，假裝要為友人尋找不動產買賣合作事宜，前來服務的女房仲隨即引導曾男前往店外銷售櫥窗前，向其介紹不動產物件，未料曾男卻趁隙伸手襲胸，經對方報警全案才曝光。

曾男在檢察官訊問時坦承犯行，檢方依其自白、女房仲在警詢、偵訊期間的證述、監視器畫面等，向法院聲請簡易判決。

桃園地院法官認定，曾男明明與女房仲不認識，卻趁著對方不可抗拒之計亂摸對方胸部，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成對方的驚嚇與受侮辱感，實在不可取。

法官考量曾男坦承犯行，並非無悔意，參酌其犯後未與被害人達成和解，以及其犯罪動機、目的、手段等所有，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。