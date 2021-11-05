嘉義一名女子小玲（化名）與有婦之夫發生婚外情，多次發生性關係，經人夫向正宮吐實後，正宮氣得把小玲告上法院求償50萬元。嘉義簡易庭法官認為，人夫可清楚指認小玲肚皮上有妊娠紋，判定兩人關係已逾越正常分際，判小玲要賠20萬元。可上訴。

正宮主張，小玲明明知道她的丈夫已婚，仍於2019年起與丈夫在其租屋處發生性關係，還直接將鑰匙交給她的丈夫，兩人密切連結2個月後丈夫才向他坦白出軌，氣得她把小玲告上法院，求償50萬元精神撫慰金。

小玲辯稱，是人夫追求她不成還一直騷擾，而正宮所指的鑰匙也非她租屋處的，且她與母親同住，怎可能會與人夫在家中發生性關係；此外，她與人夫為臉書上的好友，她經常在臉書放上露出腹部的泳裝照，不能因為人夫能指認她腹部有妊娠紋，就認定兩人關係過密。

嘉義簡易庭法官認為，妊娠紋屬於私密部位特徵，以社會通念價值來說，並不會把該部位裸露在外，而小玲也無提出曾在臉書上傳相關照片之證據，因此不採信其說詞，判定小玲應賠償正宮20萬元。可上訴。