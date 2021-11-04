新竹一名人夫阿豪（化名）控訴妻子屢次質疑他外遇，甚至打電話到公司騷擾他，還意圖向公司檢舉他外遇，讓他忍無可忍訴請離婚。未料，新竹地院審後發現，是男方先提起離婚且離家出走，對婚姻失敗須負起較大責任，人夫慘吞敗訴。

判決書指出，阿豪主張與妻子於1996年間結婚，婚後育有2名子女，但妻子生性多疑，一直疑心他外遇並帶女人回家睡，不僅檢查他的手機，還打電話到他的辦公室騷擾他與同事，威脅要向他的上司檢舉他外遇。

人夫控訴，妻子的行為也導致子女把他當成空氣一般，讓子女與爺爺奶奶關係疏離，他則長期處於緊繃、憤怒、恐懼的情緒中，承受非常大的精神痛苦，遂向法院訴請離婚。

人妻回應，與丈夫婚後感情甜蜜，她從未懷疑過丈夫外遇，直指丈夫的指控不實，且丈夫自2019年7月起無故離家，不僅更改帳單地址、退出通訊軟體LINE上的家庭群組，她幾度打電話找人卻被掛電話回應，現在又逼迫她離婚，認為倘若這段婚姻走不下去，丈夫須負起較大的責任。

新竹地院法官勘驗證據，發現人夫曾於2019年6月底向妻子提離婚，僅自承是因自身問題卻未多作解釋，還要妻子不要離家。事後人妻又陸續傳送訊息給人夫，「我知道了，你這個答案，我想我百分百確定了，你是有心愛的女人」等語，法官判定是因女方不曉得男方要提離婚的理由，才以最常見的因第三者介入而離婚向丈夫詢問，難以此判定女方有誣指男方外遇，甚至精神虐待。

法官判定，人夫先向妻子提出離婚的要求，卻沒告知理由，才導致妻子追問，且人夫提出離婚後，逕自於同年7月離家出走，不挽回婚姻，人妻試圖溝通1年以上，顯見人夫需為婚姻出現破綻負起較大責任，請求離婚無理由，駁回請求，判人夫敗訴。可上訴。