衛福部醫福會執行長王必勝爆婚外情，與小他15歲的林姓護理師交往，甚至疑似生下一女。王必勝的妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉，事發後首度打破沉默，坦言此事對她傷害很深，「我現在沒有原諒王醫師。」

尤香玉偕王必勝共同接受《鏡週刊》專訪，強調自己現在沒有原諒王必勝，之所以願意受訪，也不是要告訴大家「我原諒我先生，你們也要原諒他」。她認為婚姻關係牽扯複雜，「後面我要怎麼做，那是我的隱私。」

尤香玉說，她和王必勝從大學到現在，相處超過30年。王直到外遇被報導的前一天，才向她坦承婚外情。尤香玉不諱言，整件事情對她傷害非常深，但她和王除了孩子，雙方親友關係也非常好，以及共同朋友、同事；若一時半刻內要做什麼決定，「我現在沒有辦法。」

尤香玉坦承，家庭生活很正常，她真的不曾發現有異狀。她思考過為什麼會發生這種事，最後得出王必勝個性導致，「他很有親和力，想照顧所有的人」，沒想到這樣的個性成了缺點，「很容易濫情、不知道分寸、容易妥協」，結果傷害到最親近的人。