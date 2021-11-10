一名男網友在Dcard自曝過去曾是劈腿慣犯，從不管別人傷不傷心，直到改邪歸正上岸後，竟然遇到Boss級海女（渣女），交往5年被狂劈腿6次，甚至懷了別人的孩子，還選擇與對方結婚，可是女方後來也帶著小孩離開小王，讓他不禁感嘆，這都是早晚要還的現世報。

這名男網友表示，他從良後結識Boss級海女，結果對方5年就劈腿6次，為此吵架還會對他動手動腳，可是因為愛她，最後都選擇原諒，沒想到對方最後一次出軌時，居然懷孕了，因為覺得對方很疼她，會哄她開心，最終決定離開原PO，選擇與小王結婚，讓原PO不禁感嘆：「這就是現世報吧！」。

可是原PO後來從朋友口中得知，那個女生婚後吵架會被男生動粗，後來又沈迷某娛樂，欠下不少債，後來就帶著孩子離開。

他最後有感而發地說：「奉勸正在海上飄蕩的人啊，現在可能覺得生活非常地快活，但你（妳）現在傷人的行為，會慢慢累積到自己身上，不管是精神或肉體出軌，有一天上岸的時侯，就是你（妳）還債的時侯。」