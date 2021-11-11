中央疫情指揮中心指揮官陳時中唱歌飲酒的影片瘋傳，現場的人都沒戴口罩，也未保持社交距離，遭質疑是三級疫情警戒期間的行程；陳時中今天(11日)在疫情記者會上澄清說，時間點是在去年解封之後，並非三級警戒期間。國民黨台北市松山信義區市議員擬參選人田方倫10日晚間，又爆出陳時中嗨唱新影片，他今天在臉書回嗆酸民，誰再說他造假、誰再說他造謠，請在底下跟他道歉，並要大家看清楚民進黨的3個策略。

田方倫11日在臉書貼文表示，酸民們，網友們，誰再說他造假？誰再說他造謠？麻煩請在底下一個一個跟我道歉，大家看清楚這就是民進黨的策略：步驟一，不分青紅皂白先罵再說，抹黑你爆料的是造謠是假消息，大量網軍出征，讓你會怕不敢講話；步驟二，稱中共同路人。步驟三，媒體造勢，特定網路小媒體，不電訪不聯絡不釐清，照抄網友留言，只為抹黑抹臭這個爆料。

田方倫並在臉書轉PO疫情記者會的影片表示，陳時中就是有參加11月9日晚間TPMMA的餐會，他今天在CDC記者會也公開承認了；田方倫強調，他期待陳時中做好防疫指揮官的角色跟榜樣，用最高標準要求自己，更期待台灣可以跟部長一樣，口罩能夠快快脫下來，讓孩子呼吸新鮮的空氣。

網友回應說，「當你被塔綠班出征時..就代表你肯定做對了什麼！」、「方倫加油！能讓塔綠班出征，代表你也大尾了。」

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