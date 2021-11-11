印尼亞齊省是目前該國唯一擁有執行伊斯蘭律法自治權的地區，並以嚴格的「鞭刑」聞名，近日一對男女因為未婚發生性行為，觸犯伊斯蘭律法，遭法院判處當眾「鞭刑」17下。

綜合外媒報導，伊斯蘭教禁止未婚男女親近，除非他們是家人，不過字母簡寫為MAM的23歲女子，被發現與21歲男子AM發生婚前性行為，且在今年8月時於當地一家酒店偷開房，最後兩人因為違反伊斯蘭律法，各被判處17下鞭刑，並於昨（10日）行刑。

根據曝光的畫面顯示，這對男女被帶到行刑台後，分別跪、站在紅色地毯上，接著在圍觀群眾面前，接受伊斯蘭教法執行官「Algojo」的公開鞭打，台下還特別安排座位供民眾觀看行刑過程。

只見穿著棕色斗篷的執行官手持木棍，規律的朝著受刑者背部進行鞭打，過程中，身穿白色罩袍的MAM一度痛到趴倒在地，最後由陪同的婦女上前給予照顧；至於臉上戴著口罩的AM則是強忍痛苦，堅挺的站著受刑。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，其中亞齊省（Aceh）是當地唯一實施伊斯蘭律法的地區，只要喝酒、通姦、婚前性行為或同性戀性行為，都會被處以這類公開鞭刑。即便2018年有官員揚言制止公開鞭刑的行為，但當局拒絕之餘，更鑑於女性犯罪者人數增加，加招女性處刑者。