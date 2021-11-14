新竹縣政府連續舉辦青年成家系列活動，今年最後一場聯誼「愛戀運動街，相約心球」，即將在12月11日登場，邀請喜愛籃球賽事的單身男女，一起進場欣賞攻城獅職籃賽開幕戰，並於即日起開放線上報名，報名至11月15日截止。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣為全台第2年輕的城市，設籍人口平均年齡僅39.63歲，為了協助青年擴大交友圈，增進青年公共事務及參與，他上任後也成立青年事務科，籌設相關活動，並從2019年起，開始舉辦青年成家系列活動，也促成好幾對佳侶，甚至步入禮堂、共結連理。

新竹縣今年的青年成家系列活動，受到疫情三級警戒影響，均順延至年末，第3場、也是最後1場的「愛戀運動街，相約心球」，以運動、籃球賽事為主題，邀約各20名單身男女報名參加。

活動結合以新竹縣體育館為主場的新竹縣職業籃球隊－攻城獅職籃賽開幕戰，邀約喜愛籃球賽事的參加者，一起進場欣賞球賽，透過共同話題，找到志趣相投的另一半，讓參加者在輕鬆氛圍中，也能享受運動的樂趣。

設籍或在新竹縣就學、就業，並年滿22到45歲的單身青年，均可報名參加，報名截止日為11月15日，詳情可洽「新竹縣政府教育處青年事務科」臉書粉絲專頁，或是電洽青年事務科03-5518101分機2895、思麥特活動創意整合行銷03-5538468，報名網址為https：／／reurl.cc／Yjm9o4。