台北市一間飲料店蕭姓店長去年9月間，與一名女員工在打烊後坐在店內聊天，不料，蕭男卻突然環抱女員工的胸部，嚇得女員工立刻推開並報警提告。台北地院審結，依違反性騷擾防治法，處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，另需支付國庫5萬元。

判決書指出，蕭姓男子為北市某間飲料店的店長，2020年9月間店內打烊後，蕭男與女員工坐在店內的員工休息區聊天，孰料，蕭男竟突然走到女員工的前面，彎腰以雙手環抱女員工的胸部，經女員工大力推開至制止，並辭職報警，全案才曝光。

蕭男到案後，坦承有以雙手環抱女員工，但否認有碰到女員工的胸部或其他的身體隱私部位。

台北地院法官勘驗監視器畫面，認定蕭男確有環抱女員工，但無法判斷蕭男的動作有觸碰到女員工的胸部，審酌蕭男犯後坦承犯行，雖願以7萬元與女員工和解，卻不被接受等，認定蕭男經此教訓後，應自知警惕且無再犯之虞，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而擁抱的行為，處蕭男拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，緩刑2年，並須支付國庫5萬元。

根據性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處 2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣 10 萬元以下罰金。