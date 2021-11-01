協和發電廠更新改建計畫規劃設置第4座天然氣接收站（四接），環保署今天召開環評初審會議決議補充修正後再審；台電表示，為穩定供氣，設置儲槽與浮動式天然氣接收站有其必要，強調這是評估後唯一可行的最適方案。

協和電廠既有4部燃油機組、合計裝置容量200萬瓩，將陸續屆齡除役，各界關注協和電廠更新改建計畫。

台電今天發布新聞稿說明，考量北部地區尖峰負載高，區域電源吃緊，規劃於原場址更新改建2部合計260萬瓩高效率燃氣機組；且燃油改燃氣，再搭配最新污染防制設備，可望減少空污排放、改善地方空氣品質。

台電表示，燃氣機組運轉需要穩定供氣，天然氣存量也需符合安全規定，已評估過其他方案，均因各項因素而不可行，最後評估於基隆港港外附近水域填海造陸、設置LNG輸儲設施，是唯一可行的最適方案。

台電指出，為確保穩定氣源，需建置2座各約16至18萬公秉的液化天然氣儲槽、卸料設施、氣化與供氣設施等，但因供電時程需要，於填海造陸設置接收站完成前，必須暫以浮動式液化天然氣接收站（FSRU）進行供氣。

不過，台電說，颱風期間浮動式接收站依法必須配合離港7天，換言之，短期勉可由其他電廠融通電量供應，長期還是需要依靠自建陸上接收站方能確保供電穩定。

針對環團質疑改建計畫可能破壞當地珊瑚礁生態，台電回應，本計畫依循縮小、減輕、補償的生態保育策略，規劃填海面積已由最初的29.25公頃縮減至約18.6公頃，減少超過3成5，並於防波堤設計納入生態補償概念、進行珊瑚復育計畫，營造良好珊瑚友善的生態環境。

環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議，環委建議減少填海面積，評估設置在其他地區的可行性，本案決議補充修正後再審。