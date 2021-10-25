新北市今天新增1例確診個案，24日居家隔離列管數38位、解隔0位，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，個案是三重區20多歲男性，接種過2劑AZ，24日陪奶奶到基隆醫院看診，陪病者須採檢PCR陽性，Ct值高達33，血清抗體檢驗為陽性，感染源疫調釐清中。

侯友宜說，個案接觸者8人、居家隔離1人，PCR也都是陰性，加上Ct值高，不具傳染力，研判是舊案，請市民朋友放心。