打過2劑AZ三重男仍確診 侯友宜：研判是舊案 15:322021/10/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重區一名20多歲男性，接種過2劑AZ仍PCR採陽，Ct值高達33。圖為示意圖，非當事人。（資料照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今天新增1例確診個案，24日居家隔離列管數38位、解隔0位，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，個案是三重區20多歲男性，接種過2劑AZ，24日陪奶奶到基隆醫院看診，陪病者須採檢PCR陽性，Ct值高達33，血清抗體檢驗為陽性，感染源疫調釐清中。 侯友宜說，個案接觸者8人、居家隔離1人，PCR也都是陰性，加上Ct值高，不具傳染力，研判是舊案，請市民朋友放心。 以色列11/1重啟觀光 打過加強劑可入境 柯文哲、林右昌為基捷隔空互槓 侯友宜：三方都還在溝通中 #新冠肺炎 #台灣 #2劑 #AZ #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷運三鶯線施工巷弄限右轉 地方憂交通大回堵 14:192021/10/25 生活 乱彈阿翔挑戰斯巴達賽「我來玩的」 04:102021/10/25 娛樂新聞 6.5強震 半導體廠、核電廠 營運正常 04:102021/10/25 財經要聞 國民黨擬全力推動年底4公投 蘇貞昌：公投應就事論事 12:272021/10/25 政治 房巿熱 國產署都更宅快清倉了 04:102021/10/25 財經焦點 大陸增35例本土確診涉及7省份 內蒙古額濟納旗實行足不出戶措施 10:032021/10/25 兩岸 操盤心法－財報季雜音多 科技股後市可期 04:102021/10/25 證券．權證 今天公祭明天忘記 解決才是王道 04:102021/10/25 焦點要聞 不是等混打 疫苗棄打潮真正原因曝 醫：台灣邊境難開放 12:252021/10/25 生活 新增109例本土 紐西蘭單日確診創疫情以來第2高 14:002021/10/25 國際 掛牌熱 本周興櫃六連發 04:102021/10/25 證券．權證 生活熱門新聞 「印度神童」預言又成真 揭下波全球災難時間點 - 生活 500萬劑高端可能打不完 陳時中：多國正在接洽捐贈 - 生活 淡江大橋八里端主線 25日晚間10時起通車 - 生活 全台最年輕死者 15歲少女打BNT後猝逝 - 生活 比印度神童準！她30年前預知夢「15中13」 1災難恐於近日發生 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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