林姓老翁上個月在台北捷運台電大樓站，因手推車撞到鍾姓男子小腿，被鍾男嗆「不用道歉嗎？」林翁憤而抽出水果刀，與鍾男對峙，引發乘客驚慌報警，造成該站停駛3分鐘，檢警調查時，林翁坦承要教訓鍾男。台北地檢署25日依恐嚇公眾等罪起訴林翁。

檢警調查，林翁9月19日晚間7時，搭乘捷運從新店往松山，在台電大樓站卻下車時，推著他堆滿私人家當的手推車，不慎撞到站在車廂門口鍾男，鍾男當場要求林翁道歉，林翁憤而從推車上抽出水果刀，緩緩走向鍾男，鍾男和其他乘客見狀紛紛奔逃出車廂，林翁跟著鍾男下車，此事造成捷運停駛3分鐘。

林翁被趕來的員警逮捕，林翁坦承他不滿鍾男出言不遜，想要教訓他，辯稱他年歲已高，對方怎麼會怕他？檢察官依據監視器畫面等事證認為林翁當時持刀只是放在身側，應無要傷人意圖，但他公然拿手行徑，已經讓鍾男以及其他人感到畏懼，因此依恐嚇公眾等罪提起公訴林翁。