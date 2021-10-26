隨著時序進入深秋，天氣轉涼，許多民眾開始相約吃火鍋暖身子，不過近日在大陸四川發生一件比吃火鍋更暖的事。一位火鍋店老闆突收到客人留下的紙條，他看完隔天馬上到醫院檢查，並對這群陌生人的善意心懷感恩。

一位火鍋店老闆突收到客人留下的紙條，他看完隔天馬上到醫院檢查。(翻攝網路)

根據陸媒《極目新聞》報導，21日晚上有5位醫學院女學生到四川成都一家火鍋店用餐順便慶生，其中一位學生曾向老闆借用打火機，在歸還的時後還留下一張紙條。直到這組客人離開後，老闆才打開紙條看，沒想到竟寫著一段超暖的文字，讓他震驚又感動。

女學生寫道：「老闆您好！您家口味很好，我們是華西（醫學院）的學生，希望您能照顧自己的身體，尤其是心臟方面，面部有黑色可能會是一些內部疾病的反映，早診早治。祝生意興隆！」文中女學生不但字跡工整，更對老闆透露出滿滿的善意和關心。

老闆表示，收到紙條的隔天就前往醫院檢查，所幸心臟並無大礙，但是醫生也有提醒他，「心臟問題引起的皮膚發黑，確實很嚴重」。老闆說，其實自己一個多月前就有注意到臉上的黑斑，也曾到皮膚科做檢查，推測是半年前到西藏旅遊曬黑了。只是沒想到能夠收到陌生人的關心，這點讓他格外感動。