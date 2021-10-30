在某間公司擔任美工的網友表示，近日在公司出了點狀況，主管要求他負責弄某個產品的包裝盒，他按照對方給的圖檔製作，印刷廠送打樣品來的時候，主管看完都覺得沒問題，但做完之後卻發現尺寸不合，根本裝不下產品，因此須賠償廠商10萬，但原PO認為整件事自己沒錯，他就是按照主管的話做而已，最後還出動媽媽槓上老闆，還怒吼說「我媽就說這不是我的錯，憑什麼都要怪罪到我身上？」引發網友熱議。

一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文分享，他在公司擔任美工人員，主管之前傳來某產品的包裝盒展開圖檔，讓他做完以後就連絡印刷廠影印，起初印刷廠接單以後，打樣給公司的主管確認，主管與老闆確認沒問題以後，便付款開始印刷。

該網友指出，包裝盒做完後，卻發現盒子與產品尺寸不合、完全裝不下，結果老闆與主管就開始怪他，還要他賠償廠商10萬元，但明明包裝盒的電子圖檔是主管給他的，而且印刷商送來的打樣品主管們也都覺得沒問題，如今出狀況竟想全都賴到他頭上？

該網友不滿地說，事發當天他忍不住向媽媽訴苦，而媽媽聽完也認為「這不是原PO的錯，憑什麼都要怪罪到他身上！」因此隔天便打電話給老闆尬起來，最後老闆受不了直呼「我直接給薪水」就結束了對話，但也沒承認識自己的疏失。

該網友接著說，後來他去了公司，老闆卻說現在沒有現金可以給他，要等下一次，讓原PO聽了很不爽，當天直接提早走人。後來公司的老闆還傳訊息與他爭論不休，但他自認為整件事自己都沒錯，因為他就是按照公司給的東西做而已，不過，老闆卻認為他一直在推卸責任。

從Line對話截圖中可見，老闆認為主管也有疏失，因此公司會負責賠償10萬元，但原PO實在不該推卸責任。最後還語重心長地說「希望你在我這邊有學到東西並且成長、對你將來有幫助。媽媽不是你永久的擋箭牌，媽媽會老，你必須學著自己成長。」

貼文曝光後引起網友討論，多數人認為兩方都有錯，公司主管收到打樣的時候，如果有仔細檢查可能就不會出錯，其實算是自己的疏失，怎能要求你賠錢；不過，原PO找媽媽出面來解決事情其實不太妥當。「或許你沒錯，錯的是把你老母搬出來」。