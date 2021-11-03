你能想像某天回家打開家門，卻發現整個家「清潔溜溜」，所有東西都不見，就像是空屋一樣的狀況嗎？美國堪薩思州一名單親媽媽就遇到這樣的狀況，她直覺不是遭竊，因為整間屋子空得太詭異，追查之後才發現，可能是公寓管理單位搞錯房號，造成清潔公司掃錯房子，讓她和2名女兒的家無辜被清空，不光是家具，連個人物品也都一件不剩，真的是欲哭無淚。

綜合外媒報導，住在堪薩思州的單親媽媽格思里（Myrohn Guthrie）在TikTok上傳一段影片表示，「我的公寓全空了」，影片顯示整間公寓一塵不染、沒有家具、家飾和多餘物品，就如同要出售或出租之前一般的「清潔溜溜」。

格思里表示，10月23日當她帶著兩名女兒回家，一開門卻發現整個屋子是空的，當場傻眼落淚，沙發、梳妝台、電視、床，甚至冰箱裡的食物通通不見。母女3人只好借住在朋友家兩個晚上，直到10月25日向公寓管理公司求助，一開始管理公司還跟她說是失竊，但格思里表明沒有侵入跡象，一再追問之下，管理公司查詢後才發現，原來他們委託清潔公司打掃房子，應該打掃的是1341號，但卻掃到1331號，也就是格思里的家。

格思里粗估被清理掉的東西價值3.2萬美元（約台幣89萬元），但包括孩子的出生證明、社會保險卡、衣服、鞋子、玩具和照片等無價物品也通通沒了，這才是最讓她們崩潰的地方。

格思里表示管理公司只表示很抱歉，他們弄錯了，請她列出遺失物品清單，寄電子郵件給他們。而公寓管理公司向媒體承認掃錯房子，表示將盡快進行調查，並尋求完美的解決方案。