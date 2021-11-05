中國宣布限制出口，引發韓國駕駛瘋狂搶購尿素，這種添加劑對柴油車來說是淨化廢氣的重要物質。青瓦台今天宣布成立專案小組，與尿素出口國家展開談判。

路透社報導，韓國政府數據顯示，截至8月，韓國登記的機動車輛當中有40%使用柴油引擎。韓國於2015年強制規定所有柴油車都必須使用尿素控制廢氣排放。

韓國使用的尿素嚴重仰賴中國出口。根據產業通商資源部數據，在今年1月至9月期間，多達97%尿素來自中國，較前一年增加約8%。

中國海關總署上月公告，為確保國內市場供應無虞，將檢視出口化肥和相關物質，例如尿素的檢驗檢疫報告，被認為是實際上對出口下禁令。

韓國產業通商資源部指出，韓國工業用尿素價格自2020年10月起上漲超過8成，在今年9月來到每公噸483美元（約新台幣1萬3400元）。

當地媒體報導，車用尿素過去10公升要價1萬韓元（新台幣235元），目前在線上二手市場已經飆升至12萬韓元。

迫切想要購買環保汽車尿素的韓國駕駛，彼此分享仍有存貨的加油站情資，先前囤貨的人則大幅加價販售。

根據當地電視台報導，加油站紛紛掛上「尿素售罄」的告示牌。

一名柴油車經銷商告訴路透社：「我沒辦法開我的休旅車…郊遊要取消了，這倒還好。如果貨櫃車、消防車和救護車必須停駛怎麼辦？」

他說，休旅車每次需要添加15至20公升的車用尿素，可以跑3000至5000公里。但大車的消耗量更多。「如果情況惡化，全國柴油消耗量可能會減少。」

南韓總統府發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）今天聲明，青瓦台已成立專案小組，與中國等出口國家啟動外交斡旋，以確保尿素供應充足。

韓國主要尿素供應商的高階主管告訴路透社，韓國對中國的依賴太深，要讓供應多元化並非易事。

「我們10月已和俄國簽約，但要等到明年1月才能供應，而且僅有中國供應給我們的10%。」他表示，國內的尿素存貨恐怕在11月後耗盡。